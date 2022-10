Fundstücke auf dem Dachboden

Neulich bin ich auf der Suche nach einem bestimmten Gegenstand gewesen, der sich höchstwahrscheinlich auf dem Dachboden befinden sollte. Also Treppe runterziehen, runtergefallene Spinnenweben abschütteln und hoch.

Das Ding mit Dachböden ist ja: man stellt für gewöhnlich nur rein und eher selten raus. So könnte man Stunden damit verbringen, in alten Kisten zu wühlen und in Erinnerungen zu schwelgen. Zum Glück habe ich den Gegenstand des Verlangens schnell gefunden und blickte noch in den ein oder anderen Karton. Zutage kamen dabei jedoch unzählige alte DVD‘s. Die Teile, die man vor nicht wenigen Jahren noch in einen Recorder steckte, um sich die Filme anzuschauen, bevor Netflix und Co die überhandnahm. Tja, wohin damit? Eine Handvoll der liebsten Filme steht noch gerettet im heimischen Regal. Der deutlich größere Rest lagert weit oben über dem Alltagsleben und verstaubt. Ich klappe die Kartons auch erst einmal wieder zu und verschiebe das Aussortieren auf einen künftig anderen Tag. Und das ist mir auch nicht zum ersten Mal so ergangen.