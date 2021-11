Fundsachen

Der Verlag hat neue Schreibtische und Büromöbel spendiert, also ist Aufräumen angesagt. Und da heutzutage das papierlose Büro als Ideal gilt, bin ich ganz schön gefordert. Als leidenschaftlicher Sammler und Aufbewahrer türmen sich jetzt bei mir kistenweise alte Ausgaben von Kicker, Handballwoche und anderen Sportmagazinen; die Ausgaben reichen zurück bis in die 90er – oje. Einfach wegschmeißen, was ich so sorgsam mit einer ausgefeilten Statik aufgetürmt hatte? Ich überlege noch.

Und was sich da abseits von Zeitschriften, Büchern, Vereinsnachrichten und mehr oder weniger nett formulierten Leserzuschriften sonst noch alles so angefunden hat: Medaillen von fast allen Waspo-Schwimmfesten, die den Berichterstattern Jahr für Jahr ehrenhalber verliehen wurden, Autogrammkarten von Ola Lindgren und Peter Gentzel, die Original-CDs vom „Thekenkicker“, einer Comicfigur, deren Erlebnisse vor mehr als 20 Jahren im GN-Sport erschienen sind, und, und, und . . .

Mein Lieblingsfundstück ist eine Handy-Abrechnung aus dem März 2008, die mir ein mit Finanzen befasster Kollege damals feierlich überreicht hat. Sie weist einen einzelnen Posten von 662,20 Euro aus und erinnert mich an einen Europacup-Ausflug mit der HSG. Damals schwitzte ich mit technischen Problemen in den Weiten Russlands, konnte weder Fotos noch Texte verschicken und benötigte Support von den Technikern im Verlag. 2:34 Stunden hat das laut Rechnung gedauert; eine schöne Erinnerung – so etwas schmeißt man doch nicht weg.