Fund für die Kaffeekasse

Der Zehn-Euro-Schein lag direkt vor der Theke in der Bäckerei, in der ich regelmäßig einkaufe. Offenbar hatte ein Kunde ihn kurz zuvor verloren. Also hob ich den Schein auf und gab ihn der Verkäuferin, damit sie ihm dem Verlierer zurückgibt, falls dieser sich meldet.

Das erinnerte mich an ein Ereignis aus Schülertagen. Zum Ausflug nach Köln hatten mich meine Eltern mit einem Brustbeutel ausgestattet, in dem neben zehn D-Mark Taschengeld auch die Jahreskarte für den Bus war. Als es beim Mittagessen ans Bezahlen ging, baumelte nur noch das Band um meinen Hals, vom Beutel war weit und breit nichts zu sehen. Ein Klassenkamerad half mir aus der Patsche. Der Verlust des Geldes war verkraftbar, aber die Busfahrkarte wäre meinen Eltern noch einmal teuer zu stehen gekommen.

Als ich am nächsten Tag aus der Schule kam, war ein Brief ohne Absender für mich angekommen, in dem der Fahrausweis lag, vom Geld keine Spur. Ein ehrlicher Finder ist etwas anderes, aber immerhin hatte er von seinem Fund das Porto geopfert.

Hoffentlich hat sich der Besitzer des Zehn-Euroscheins gemeldet. Ansonsten füllt das Geld die Kaffeekasse der freundlichen Belegschaft der Bäckerei – und das wäre auch gut.