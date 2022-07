Füreinander – so lautet das Jahresmotto des Diakonischen Werkes. Füreinander (da sein) – das ist ein großer Anspruch. Denn es bedeutet, dass ich mein Gegenüber in den Blick nehme, wahrnehme was er oder sie braucht, Unterstützung anbiete. Füreinander (da sein) – das ist der soziale Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält: die Jungen und die Alten, die Einheimischen und die Geflüchteten, die Gesunden und die Kranken. Nicht nur sehen, dass es mir gut geht, sondern auch den anderen. Manchmal eine Herausforderung, manchmal eine Zumutung, und doch total wichtig.

„Feuert euch gegenseitig an, liebevoll miteinander umzugehen! Ermutigt euch, gute Sachen zu machen!“, so übersetzt die Volxbibel Hebräer 10,24. Eine tolle Vision? Gerade jetzt, heute, in dieser Zeit wäre das eine echte Alternative. Statt nur den eigenen Vorteil zu suchen liebevoll miteinander umzugehen, füreinander da zu sein und füreinander einzustehen. Im Kleinen zum Beispiel in der Nachbarschaft, in der Schule oder am Arbeitsplatz. Im Großen in der Politik, zum Beispiel bei der Unterstützung anderer Länder mit Nahrungsmitteln oder Impfstoffen, beim Blick auf Ressourcen und den Klimawandel.

Probieren Sie es aus, weiten Sie den Blick füreinander, lassen Sie sich darauf ein, seien Sie füreinander da.

Dorothea Währisch-Purz ist Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes Emsland-Bentheim