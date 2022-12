„Was predigt ihr an Weihnachten?“, fragt eine Kollegin in die Runde. „Wie immer: „Fürchte dich nicht“, antwortet einer. Alle Jahre wieder – könnte man sagen. Und ich frage mich – ist das jetzt bequem, das Thema vom letzten Jahr neu aufzurollen oder ist das wirklich das, was an Weihnachten dran ist? Irgendwie beides. Das ist einfach immer wieder aktuell. „Fürchte dich nicht!“. Mit diesem Satz verbinde ich sowas wie eine Hassliebe. „Fürchte dich nicht“, „Sorgt euch nicht“, „Hab keine Angst“ All das sind Sätze aus der Bibel. Als ob ich das steuern könnte. Ich mach mir aber Sorgen und ich fürchte mich trotzdem. Es gibt ja auch ganz allgemein gerade genug Gründe dafür: Krieg in der Ukraine, Flüchtlinge, Energiekrise, Umweltkrise, Corona. Und da sind die Dinge, die mein eigener Alltag so mit sich bringt noch gar nicht dabei. Ich bin Weltmeister im Sorgen machen – um die Kinder, ums Geld, um unsere Gesundheit oder auch darüber, ob ich schnell einen Parkplatz finden, wenn ich mal wieder knapp dran bin. Zu viel Angst haben, ist nicht gesund. Es tut mir nicht gut. Das steht, wenn man so will, ja sogar schon in der Bibel. „Fürchte dich nicht!“ Die Engel in der Weihnachtsgeschichte haben gut reden.

„Fürchte dich nicht!“ Die Engel in der Weihnachtsgeschichte haben Gutes zu reden. „Der Retter ist da.“. Hilfe ist da. Göttliche Hilfe. Also solche, die wirklich alles retten kann. Darum braucht ihr euch nicht zu fürchten. Das Problem ist: Mein Kopf weiß das zwar, aber mein Herz vertraut der ganzen Geschichte nicht immer so ganz. Ich fürchte mich lieber vorsichtshalber doch. Da liegt mein Knackpunkt: Kann ich Gott vertrauen? Will ich ja. Denn im Grunde weiß ich doch, dass es niemanden gibt, dem ich so viel zutraue wie Gott. Da ist aber noch Luft nach oben. Jedenfalls ist mein Vertrauen nicht so groß, dass ich mich gar nicht fürchte. Es hilft, wenn ich mich erinnere: Gott hat mich noch nie hängen lassen. Manchmal dauert es, aber er findet immer einen Weg. Er hat sich noch nie vor irgendwas gedrückt. Egal, wie schlimm es kommt, er geht mit mir da durch.

Ich mag keine platten Weisheiten. Darunter fällt auch der Satz „Fürchte dich nicht!“ Aber es stimmt eben auch: Gott ist da, darum brauche ich keine Angst haben. Ich finde auch keine anderen Worte, die das kurz und knapp auf den Punkt bringen. Darum liebe ich diesen Satz: „Fürchte dich nicht!“ Alle Jahre wieder.

Simone Schmidt-Becker ist Pastorin der Christus- und Kreuzkirchengemeinde in Nordhorn

Karte

___

Gottesdienste in der Grafschaft: Termine im Überblick auf GN-Online