Für den Fall der Fälle

Neulich wollte der Deckel mal wieder nicht auf den roten Karton passen, der in unserem Abstellraum steht und den ich eigentlich nur öffne, wenn ich etwas hineinlegen will. Ich müsste bei Gelegenheit mal wieder ein bisschen was aussortieren. Na gut. Dann jetzt gleich.

In dem roten Karton bewahre ich Bedienungsanleitungen auf. Immer, wenn unser Haushalt um eine Anschaffung wächst, lege ich das mitgelieferte Begleitpapier beiseite und denke mir: Das brauchst du bestimmt noch mal. Spätestens, wenn der Apparat streikt und ich nachlesen möchte, welcher Nupsi zu ziehen, zu drehen oder zu drücken ist, um die Funktionsfähigkeit wieder herzustellen.

Ich staune, was wir alles mal hatten. So manches dünne oder dicke Heftchen mit Hinweisen und Warnungen in so ziemlich jeder Sprache wandert direkt in die blaue Tonne, weil das dazugehörige Gerät unseren Haushalt längst wieder verlassen hat. Da war halt wirklich nichts mehr zu machen.

Ich staune auch, wofür es alles eine Bedienungsanleitung gibt. Dass die Kaffeemaschine, das Waffeleisen oder der Staubsauger beizeiten vielleicht einer näheren Erläuterung bedürfen, verstehe ich ja noch. Aber ich finde auch eine Broschüre, in der mir die Funktionsweise des Wohnzimmertisches ausführlich dargelegt wird. Und der besteht gerade mal aus einer Platte und vier Beinen.

Im roten Karton ist jetzt wieder Platz und der Deckel passt drauf. Vorübergehend jedenfalls.