Frührentner nach Plan

Wissen Sie, was ein Frugalist ist? Mich hat unlängst ein Zeitungsartikel auf diesen Menschentyp aufmerksam gemacht. Frugalisten wollen möglichst früh frei sein von den Zwängen der Arbeitswelt. Deshalb leben sie genügsam, um das gesparte Geld quasi als Polster für den vorzeitigen Ruhestand anzulegen. Sympathisch ist mir diese Spezies insofern, als sie bewusst konsumieren, weil sie ein unabhängiges Leben führen möchten. Exoten in unserer Leistungsgesellschaft sind sie aber nur bedingt, weil diese ihnen ja erst das frühzeitige Ausscheiden aus dem Erwerbsleben ermöglicht.

Frugalisten verwirklichen konsequent ihren Lebenswunsch. Aber ist das auch mit Kindern möglich, frage ich mich. Zumindest ist die Planung eine ganz andere sprich schwieriger. Ganz so lang könnte der Ruhestand dann nicht ausfallen. Der in dem Zeitungsartikel beschriebene Frugalist geht mit 51 Jahren in den Ruhestand. Er hat seine (ungefähre) restliche Lebenszeit durch das vorhandene Kapital geteilt und festgestellt: das reicht. Der Mann möchte sich mit seinem E-Bike auf Fotosafari durch Südeuropa begeben. Humor hat er, denn zu seinem Ausscheiden aus dem Berufsleben sagt er: „Merkel geht, Löw geht – die Guten gehen alle.“