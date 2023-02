Frühlingsgefühle

Schon seit einigen Wochen kann ich auf dem Weg zur Arbeit beobachten, wie sich die ersten Frühlingsgewächse mühsam ihren Weg durch das Erdreich ans Tageslicht erarbeiten. Der noch vor wenigen Wochen kahle Verkehrskreisel am Tierpark wird jeden Tag ein wenig grüner. Als mir dann gerade auf dem Weg ins Büro die ersten blühenden Krokusse am Wegesrand aufgefallen sind, merke ich, wie sich in mir eine freudige Erleichterung breitmacht. Endlich! Das Warten hat ein Ende. Der Frühling ist zum Greifen nahe. Die kalten, dunklen, nassen Tage sind nun bald endlich gezählt. Die Tage werden endlich wieder länger. Und meine Laune besser. Die ersten Vorboten des Frühlings künden nicht nur von einem Ende des Winters, sie lassen mich auch schon vom nun nicht mehr ganz so weit entfernten Sommer träumen. Von einer Zeit ohne Thermowäsche. Von einer Zeit voller Unternehmungen im Freien. Lächelnd betrete ich das Verlagsgebäude. Heute kann mir nichts mehr die Laune verderben. Schließlich ist ja quasi fast schon Frühling!