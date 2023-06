Fronleichnam – geht das auch ökumenisch?

Zugegeben, das Fest Fronleichnam, das wir in dieser Woche gefeiert haben oder noch feiern werden, ist vielleicht der katholischste Feiertag unter all den kirchlichen Feiertagen, denn die bleibende Gegenwart Jesu Christi in den Gaben von Brot und Wein steht an diesem Festtag im Mittelpunkt.

Ich erinnere mich an Fronleichnamsprozessionen meiner Kindheit, wenn das gewandelte Brot – der Leib Christi – in der Monstranz über den Neumarkt zu den einzelnen Altären getragen wurde. Ich erinnere mich an die Vorbereitungen, die getroffen wurden, das Sammeln von Wildblumen in der Natur, der Aufbau der Altäre und das Begleiten der Prozession als Messdienerin. Das waren ganz feierliche Momente. Aber ich erinnere mich auch an die neugierigen Blicke der Jugendlichen, die dort am Rand standen und sich wahrscheinlich gedacht haben, was machen die denn da? Irgendwie fühlte ich mich auch ein bisschen isoliert – im Umfeld der verschiedenen Konfessionen.

An vielen Orten ist das Fronleichnamsfest aber etwas ganz anderes. Jesus unter die Menschen zu bringen, durch die Straßen der Gemeinde zu tragen, ist vor allem etwas Verbindendes. Es gibt viele Pfarrfeste, die sich den Feierlichkeiten der Fronleichnamsprozessionen anschließen und zu kleinen Volksfesten werden, an denen alle teilnehmen. Kann das Trennendste der Konfessionen auch ökumenisch gedacht werden?

2018 hat das Bistum Essen dazu einen Versuch gemacht. In jenem Jahr wurde das Fronleichnamsfest, das kreuz und quer durch die Stadt führte, von der evangelisch-lutherischen Kirche mitgestaltet und mitgefeiert. Bischof Overbeck forderte damals in seiner Predigt die Überwindung des „Kommunionstreits“. Er mahnte: „Es muss eine theologisch verantwortete Lösung geben.“ Ich weiß, dass diese vielleicht letzte große Hürde keine Kleinigkeit ist, die es zu überwinden gilt. Dennoch denke ich an die kleinen Aufbrüche, die sich vor allem im vergangenen Jahr in der Winterkirche zeigten. Während der kalten Jahreszeit jeweils eine Kirche am Ort zu nutzen, um so die erhöhten Energiekosten miteinander teilen zu können. Die im Nachhinein eher inhaltlich bereicherten und deren Fortführung in der kommenden Heizperiode an vielen Orten gewünscht wird oder sogar vielerorts um eine Sommerkirche erweitert wurde.

Vielleicht gibt es Wege und Möglichkeiten, noch näher zusammenzurücken, den Nachbarn, die Nachbarin auch beim sonntäglichen Gottesdienst begrüßen zu können. Vielleicht ist es möglich, sich als große christliche Gemeinschaft wahrzunehmen und das ohne Verlust und Aufgabe der eigenen Identität und kirchlichen Beheimatung, die die Verschiedenheit in einer Einheit deutlich macht.

Stephanie Hilberink ist Gemeindereferentin in der Pfarreiengemeinschaft Niedergrafschaft

