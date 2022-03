Frings über Werder: „Toprak kannst du nicht ersetzen“

Der frühere Nationalspieler Torsten Frings macht sich vor dem Zweitliga-Spitzenspiel gegen Darmstadt 98 Sorgen um seinen Herzensclub Werder Bremen. „Die drei Ausfälle tun Werder richtig weh. Und ganz ehrlich: Ömer Toprak kannst du nicht ersetzen! Er ist der entscheidende Mann, der Leader“, schrieb der 45-Jährige in einer Kolumne für das Multimediaportal „Deichstube“. „Trotzdem kann Werder Bremen am Samstag gegen Darmstadt gewinnen und am Ende der Saison auch aufsteigen.“

Frings war mehr als elf Jahre Spieler und mehr als drei Jahre Co-Trainer bei Werder, trainierte von Januar bis Dezember 2017 aber auch die Darmstädter in der ersten und zweiten Liga. „Ich wünsche mir, dass beide Clubs aufsteigen. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde meine Wahl natürlich auf Werder Bremen fallen. Der Verein liegt mir dann doch noch mehr am Herzen“, schrieb er. Selbstverständlich werde ich am Samstag im Stadion sein.