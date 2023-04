Frikandel-Neid

Bitterballen, Kaassoufflé, Frikandel Speciaal, Bami- und Nasi-Scheiben: Den allermeisten Grafschaftern sagen diese Begriffe etwas und vielen läuft vielleicht schon beim Gedanken an das typisch niederländische, frittierte Gut das Wasser im Mund zusammen. Dabei ist der Landkreis mit seinen zahlreichen Imbissen, die das in Fett gebackene Futter aus dem Nachbarland anbieten, in einer privilegierten, weil geografisch günstig gelegenen Position in Grenznähe. „Wisst ihr eigentlich, wie gut ihr es habt?“, hörte ich schon während meiner auswärtigen Studienzeit von Fans der Benelux-Esskultur, für die ein Abstecher ins gelobte Lekker-Lekker-Land nicht nur ein Frikandelwurf entfernt liegt.

Der Neid auf die grundsätzliche Verfügbarkeit hiesiger Speisen ist aber auch Grafschaftern nicht unbekannt, wenn sie längere Zeit im Exil leben. Nicht umsonst gilt der „Grafschafter Döner“ nachgerade als lokales Heiligtum: Was es hier in einen eigens gebackenen Fladen eingerollt wird, gib es anderswo nur in aufgeschnittene Brotviertel gegeben oder in dünne Dürüm-Fladen gewickelt – auch mal schön, aber wenn man’s anders kennt ... Wissen wir eigentlich, wie gut wir es haben?