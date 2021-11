Er fällt gleich mit der Tür ins Haus. Die Urkunde zum Ehejubiläum lege ich zur Seite. „Mir kommen die Träume immer häufiger“, erzählt mir der Mann. „Ich war noch ein Kind, als jede Nacht Luftangriffe anfingen und wir in den Keller liefen. Überall brennende Häuser und Leichen auf der Straße. Ich sehe die Nachbarjungen und Mütter weinen, wenn ein Mann mit Uniform ihr Haus verlässt. Meine Mutter will mit uns Kindern fliehen, aber ich kann es kaum. Ich habe schreckliche Angst sie zu verlieren. Ob mein Vater zurückkommt, wissen wir nicht. Diese Bilder und was ich gehört habe, wühlen mich in der Nacht auf. Ich spüre sogar Angst, wenn ich an unsere Urenkel denke.“

Der Zweite Weltkrieg hat unvorstellbares Leid über Völker und Familien gebracht. Entsetzen. Heimatlos. Trauer. Ihre Flucht verwüstete Kinderträume. Die Vergangenheit kehrt in Träumen zurück. Schmerzen. Leid. Eine solche Grausamkeit darf sich niemals wiederholen.

Dieser Frieden währt länger als jeder andere in Europa. Weltweit sind Kriege schon fast alltäglich. Gehören als Mittel zur Politik. Der größte und längste Einsatz unserer Soldaten in Afghanistan hat seine Friedensoption völlig verfehlt. Viele kleine Pflänzchen, wie der Schulbesuch für Mädchen oder Betriebsgründungen für Frauen, verdursten. Dem Land Frieden mit unserem Wertesystem aufzudrängen, hat ihn nun wieder gekostet. Politischer und militärischer Frieden gelingt nur unter Machtverzicht für beide Seiten.

Wirklicher Frieden fängt im Herzen an. Auch wenn es oftmals in unserem Herzen anders ist. Negative Gefühle nähren sich gut. Der Neid, anderen geht es besser, führt leicht zu Streit. Es macht die eigene Zufriedenheit von anderen abhängig. Wirklich mit dem Leben zufrieden zu sein, schafft der Friede Gottes in mir. Ich brauche Gott nichts beweisen. Jeder ist ohne Einschränkungen vor Gott gut. Wer Gott vertraut, lebt dadurch in Frieden. Das stellt meine Neidgefühle nicht ab, doch sein Frieden bewahrt mich, mich vom Neid beherrschen zu lassen. Seine Liebe stärkt, einander als geliebte Menschen zu begegnen. Konflikte wollen bearbeitet sein, auf das mich die angenehmen Gefühle leichter leben lassen. Was im Kleinen beginnt wird ausgeweitet.

Werden Andersgläubige, Geflüchtete und Fremde schikaniert oder abgewertet, sollten meine Worte Frieden schaffen. Der Trauer für Eltern und Kriegskinder sollte heute Raum gegeben werden.

Der biblische Frieden geht weiter. Die Völker werden einst ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Eine Verheißung, an deren Erfüllung wir hier und heute beginnen können.

Jenny Robbert, Pastorin der-reformierten Kirchengemeinde Schüttorf