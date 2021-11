Fremde Post

Quarantäne, schriftliche Anweisung, Gesundheitsamt – mein Gehirn braucht nur wenige Begriffe, um sofort ins Rattern zu verfallen. Sie stehen in einer E-Mail, die mich mittags erreicht. Ohne Umschweife geht mein Kopf auf eigene Faust durch, wer in meinem Umfeld infiziert sein könnte und wen ich unter Umständen angesteckt haben könnte.

Während mein Gehirn also mitten in der Arbeit steckt, meldet sich ein Stimmchen: „In der Mail steht was von ,telefonisch besprochen‘, aber du hast gar nicht telefoniert.“ Also schaue ich mir die E-Mail mit gesammeltem Verstand komplett an. Beim Absender werde ich wirklich stutzig: Das Schreiben kommt aus Dachau. So dämmert es mir – es ist eine andere Carolin Ernst gemeint. Meinen Namen gibt es nämlich häufiger, wie ich an dieser Stelle schonmal erzählte. Und weil meine E-Mailadressen ohne Besonderheiten sind, bekomme ich oft die elektronische Post von anderen „Carolin Ernsts“.

Außer Arbeitseinsatzplänen, Zugängen zu Online-Seminaren sowie Rechnungen bekam ich auch schon „Bewerbungsunterlagen für Mama“ – allerdings nicht meine. Eine freundliche Antwort, dass die Mail nicht an die richtige Adresse ging, gibt es übrigens immer. Nur nicht bei der Quarantäneanordnung, da rief ich lieber an. Und ließ mir versichern, dass das Gesundheitsamt Dachau ihre ortseigene Carolin Ernst meinte.