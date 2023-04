Vier kleine Buchstaben, die es in sich haben. Lebensverändernd können sie sein. Mein Leben frei und selbst gestalten zu können, reisen können, meine Meinung sagen und anbeten, wen ich will. Dass das schon ziemlich viel ist, wird mir neu bewusst. Für manche bedeutet frei sein dagegen schlicht: aus dem Gefängnis entlassen zu werden. In der Ukraine bedeutet frei sein, sich zu einem demokratischen Staat mit freier Bündniswahl entwickeln zu können. Ihr östlicher Nachbar spricht der Ukraine das Recht brutal ab. Frei sein kann also vieles meinen.

Es kann auch meinen, dass ich mich von Abhängigsein und Ängsten verabschiede. Solange ich Angst spüre, fühle ich mich nicht frei. Freisein ist also anspruchsvoll. Manchmal hat es sogar etwas Unbehaustes. Als die Temperaturen unter Null gingen, da hatte ein festes, warmes Haus um einen herum sehr viel für sich. Sich dann im Freien aufzuhalten, sogar im Freien schlafen zu müssen, ist gefährlich. Freiberufler können auch ein Lied davon singen. Die letzten Jahre haben deutlich werden lassen, dass eine feste Arbeit mit festem Gehalt und verlässlichen Arbeitszeiten sehr entspannend sein kann. Viele schwärmen vom Freisein, aber dann schauen sie doch lieber, wo sie komfortabel unterkommen können und folgen dem, was andere tun.

So was hat Paulus auch im Sinn, als er den Gemeinden in Galatien schreibt: „Zur Freiheit hat euch Christus befreit. Lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen!“ Die Menschen liegen ihm am Herzen. Ihnen ist die Freiheit offenbar unheimlich geworden. Sie haben Angst, etwas falsch zu machen. Sie wollten auf „Nummer sicher“ gehen, statt die Freiheit zu leben, die ihnen Christus geschenkt hat. Sie dachten sich: „Halten wir uns lieber an die alten Regeln und Rituale. Dann machen wir zumindest nichts falsch.“ Paulus hält dagegen. Weder Regeln noch Rituale versöhnen mit Gott. Das hat Gott in Christus schon erledigt. Das muss man nur noch für sich gelten lassen. Und das bewirkt ein aufrechtes Leben. Die Freiheit, die Christus schenkt, ist stark und zählt mehr als alles andere. Der stille Karsamstag, der Tag zwischen „Kreuzige ihn!“ und „Halleluja, er ist auferstanden!“, diese stille Zwischenzeit heute lädt mich ein, nachzudenken: In welchem Gefängnis sitze ich noch? Was darf ich, was will ich hinter mir lassen? Kann es sein, dass mitunter die Zellentür bereits geöffnet ist und ich nur noch von einem Raum in den anderen gehen muss? Zugeben, das ist ein Wagnis. Aber Hand aufs Herz: Was wäre Leben, wenn es kein Wagnis wäre?

Friedhelm Schrader ist Pastor der altreformierten Kirchengemeinde Emlichheim

