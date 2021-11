Freddy hat Socken an! Sie fragen sich, wer Freddy ist? Und warum seine Fußbekleidung an dieser Stelle Erwähnung findet? Ganz einfach: Freddy ist ein Kollege. Und zwar einer, der fast die gesamte Jahreszeit hindurch barfüßig in Sandalen durchs Leben stapft. Egal, ob’s nun regnet, stürmt oder knalle-heiß ist. Freddy schwört auf sein luftiges Schuhwerk. Und damit ist er besser als jede – zumeist unzuverlässige – Wetterapp.

Wenn Freddy allerdings in der heimischen Schublade kramt und die wollig-warme Schutzhülle für seine zarten Zehen herauskramt – dann wird’s ernst. Der Herbst ist fast vorbei, der Winter scheint unmittelbar vor der Tür zu stehen. „Er hat aber noch Sandalen an. Da besteht eine kleine Hoffnung, dass die ersten Schneeflocken noch ein wenig auf sich warten lassen“, unken bereits jene Weggefährten, die ihn schon länger kennen.

Ich würde mich trotzdem nicht wundern, wenn in den nächsten Tagen die Straßen glatt werden und das Thermometer einen Sturzflug macht. Denn: Freddy hat jetzt Socken an!