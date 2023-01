Frag die Künstliche Intelligenz

Keine Idee für den nächsten Sommerurlaub? Keine Inspiration für das Abendessen? Ein guter Restauranttipp oder eine Buchempfehlung? Alles kein Problem mehr dank ChatGPT!

ChatGPT ist eine Sprach-KI und seit einigen Wochen in aller Munde. Mit diesem Chat-Bot kann man sich lustig hin und her schreiben - er geht dabei auf Fragen ein, kann komplexe Sachverhalte erklären oder eben Tipps für Gerichte geben. In Sekundenschnelle bekommt man passende Antworten auf seine Fragen. Und er merkt sich sogar Dinge aus dem Gesprächsverlauf.

Das kann schon ziemlich praktisch und beeindruckend sein. Das dachten sich viele Schülerinnen und Schüler, die den Chat-Roboter für Hausaufgaben oder Referate einsetzten. Schulen in New York haben deshalb sogar schon den Zugang in ihren Netzwerken gesperrt und ein Verbot für die Schüler verhängt.

Zugegeben: Man kann die Künstliche Intelligenz auch missbrauchen. Ich jedenfalls weiß nun aber, was es zum Abendessen geben wird.