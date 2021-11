FOMO wegen Müllabfuhr

FOMO, „the fear of missing out“ oder einfach die Angst etwas zu verpassen, beschreibt eine Form der gesellschaftlichen Besorgnis. Das Akronym aus der Jugendsprache wird in der Regel benutzt, wenn es darum geht, Feiern, Partys und große Events zu verpassen. Ein Beispiel: Marie und Lena gehen auf ein Konzert. Ihre Freundin Sophie ist krank und sieht die Bilder ihrer Freundinnen auf Instagram. Sophie hat FOMO und bedauert, nicht bei ihren Freundinnen sein zu können.

Seit einigen Wochen erlebe ich in meiner Nachbarschaft allerdings eine etwas andere Art der FOMO. Fein säuberlich aufgereiht stehen die ersten Restmülltonnen am Dienstagmorgen an der Straße. Ein paar Gelbe Säcke hängen am Zaun der Nachbarn. Auf dem Weg zur Arbeit bekomme ich einen kurzen Schock. Habe ich etwa die Wochentage durcheinandergebracht und die Müllabfuhr vergessen? Nein, ich habe nichts vergessen. Meine Nachbarn sind nur sehr früh dran, denn die Tonnen werden erst am Mittwoch geleert.

Scheinbar herrscht in meinem Viertel eine besondere Art der „fear of missing out“: die Angst, die Müllabfuhr zu verpassen. Auch in den benachbarten Straßen warten schon einen Tag vor der Abholung einzelne Säcke und Restmülltonnen, getreu dem Motto „Besser zu früh als zu spät“.