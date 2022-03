Flüchtlinge aus der Ukraine fahren kostenlos im Regioverkehr

Geflüchtete aus der Ukraine dürfen Regionalzüge und viele Busse in Niedersachsen kostenlos benutzen. Das teilten mehrere Verkehrsgesellschaften am Mittwoch mit. Ihr Pass oder ein anderes ukrainisches Ausweisdokument diene im Regional- und Nahverkehr als Ticketersatz, hieß es für die privaten Metronom-, Erixx- und Enno-Züge. Auch die Nordwestbahn schloss sich an. Die Regel gilt auch für den Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) mit 29 Bus- und Bahnunternehmen in Bremen und und im Umland.

Die Deutsche Bahn hat ihre Fernzüge für Menschen aus der Ukraine bereits freigegeben. Sie müssen nur an Bahnhöfen ein kostenloses „helpukraine“-Ticket abholen, das im Nahverkehr ebenfalls anerkannt wird. „Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sind zahlreiche Menschen auf der Flucht. Viele von ihnen werden auch nach Deutschland und nach Niedersachsen kommen“, sagte Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) in Hannover. „Es ist ein Gebot der Menschlichkeit, Ihnen so gut es geht zu helfen.“