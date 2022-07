Flucht vor der Realität verständlich

Fotostrecke

Um es gleich zu sagen: Ich bin eigentlich kein Mensch, der sich gern in nostalgischen Betrachtungen über die Vergangenheit verliert. Im Wesentlichen ist schon klar, dass früher nicht alles besser war. Allein der Blick auf den durch technologische Entwicklungen erreichten Fortschritt macht deutlich, dass es eigentlich schon ganz gut ist, im Hier und Jetzt zu leben. Das gilt sowohl im privaten wie im beruflichen Bereich, wo fast jedem von uns viele Dinge deutlich erleichtert werden. Als Stichworte mögen hier das Internet, soziale Medien, Kommunikation, aber auch ständig verbesserte Dinge des alltäglichen Gebrauchs, genügen. So weit so gut. Leider gibt es aber auch Entwicklungen, die einen dazu verleiten können, sich in die Vergangenheit zurückzusehen. Wenn fast jeden Tag Nachrichten über den Krieg der Russen gegen die Ukrainer und dessen weltweite Folgen wie Nahrungs- und Energiemangel auf einen herniederprasseln, ist die Verführung, sich dieser bitteren Realität zu entziehen, zumindest verständlich. Doch eines ist auch klar: Sich der Realität zu verschließen, verändert diese nicht. Trotz dieser Erkenntnis werde ich mir – wenn es zu viel wird mit den betrüblichen Nachrichten – aber auch manche Ausflüge in die Vergangenheit gönnen, Serien, Filme und Shows aus den 1960er-, 1970er- und 1980er-Jahren ansehen, die zumindest den Eindruck erweckten, als sei alles rosig und heiter. Bad news/good news-Balance halt!