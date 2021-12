Flocken zum Fest?

Zwei Wochen noch, dann steht das Christkind vor der Tür. Mit dem Schlitten kommt es bei uns wohl nicht, denn vom Himmel hoch dürfte es wahrscheinlich eher tröpfeln als leise rieseln. Die letzte weiße Weihnacht hatten wir 2010. Dass es sie früher viel häufiger gab, wird immer wieder behauptet, ist aber eine Mär. Schnee zum Fest der Feste war laut „WetterOnline“ in Deutschland schon immer die Ausnahme. Und dass die Winter zu Omas und Opas Zeit viel kälter waren, stimmt auch nicht so absolut. Allerdings gibt es seit den 1990er-Jahren weniger Eis und Schnee. Dieser vom Menschen verursachte Trend wird sich (leider) fortsetzen.

An ein schönes Fest mit dicken Flocken zu Volksschulzeiten kann ich mich noch gut erinnern. Da überraschte das Christkind mich und meinen Bruder mit einem tollen neuen Fahrrad. Das wurde natürlich noch am späten Abend trotz glatter Straßen ausgiebig gefahren. Wie haben wir uns gefreut. Ich habe mein Rad gehegt und gepflegt, bis die Mofas in Fahrt kamen. Auch ich bekam eine. Mein Fahrrad blieb stehen. Erst viele Jahre später habe ich die Fietse wiederentdeckt. Heute fahre ich darauf so richtig ab. Ich bin sogar einmal durch eine schneebedeckte Winterlandschaft von Nordhorn in mein altes Osnabrücker Heimatland geradelt, durch den Wald in Engden und das südliche Emsland. Eine coole Tour – ich war am Ziel durchgefroren.