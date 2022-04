Flamingos in der Redaktion

Rosa Gefieder, spitzer Schnabel und stelzenartige Beine sind wohl die markantesten Merkmale der Flamingos. Obwohl das bunte Federvieh laut Wikipedia in Europa nur an der Atlantikküste Spaniens und Portugals heimisch ist, scheint sich in der Grafschaft eine seltene Unterart der Vögel angesiedelt zu haben. In unserer Redaktion können geduldige Ornithologen von Zeit zu Zeit ein besonderes Phänomen beobachten. Denn immer wenn meine Kollegen und ich rückenschonend im Stehen arbeiten und unsere Schreibtische hochfahren, ruht innerhalb kürzester Zeit ein Schienbein auf der Sitzfläche des Bürostuhls. So stehen wir nicht selten einbeinig und in Reih und Glied vor unseren Monitoren – wie eine Gruppe Flamingos halt. Die Tiere sparen so Muskelkraft, aber meine Kollegen und ich sind vielleicht einfach nur komische Vögel.