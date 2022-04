Fehlt uns der Durchblick?

Zuerst war Nordhorn über Jahrzehnte bundesweit als Textilstadt bekannt. Nach dem Niedergang dieses Industriezweigs hat die Grafschafter Kreisstadt ihr Image als Wasserstadt vorangebracht. Parallel – und man könnte auch sagen heimlich, still und leise – hat sich Nordhorn zu so etwas wie der heimlichen Stadt der Küchenstudios (mit starker niederländischer Auslastung) entwickelt. Neuerdings allerdings sticht vielen Grafschaftern etwas Anderes ins Auge – womit wir schon beim Thema wären: Bei einem Bummel zwischen den Vechtebrücken fällt einem unweigerlich die außergewöhnliche Häufung von Optikern in der City auf. Wenn wir richtig gezählt haben, gibt es auf und in unmittelbarer Nähe der Vechteinsel neun (!) Brillengeschäfte. Da stellt sich – natürlich – die Frage, ob uns hier massiv der Durchblick fehlt? Ich als Brillenträger kann zur Kritik einiger Bürger, die lieber einen anderen Mix von Geschäften in der Innenstadt sehen würden, nur sagen: Ist doch prima!