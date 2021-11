Fehlgriff nach den Sternen

Ich gebe ja nichts darauf. Und doch bleibe ich jeden Morgen bei der GN-Lektüre daran hängen: am Horoskop auf der Seite mit dem Fernsehprogramm. Für alle zwölf Sternzeichen gibt es hier mal mehr, mal weniger dringliche Empfehlungen, wie der Tag gestaltet werden sollte und worauf geachtet werden muss. Zusammengefasst in sechs Zeilen.

Als Mensch, der Ende Oktober Geburtstag feiert, bin ich ein „Skorpion“. Ich habe wirklich keine Ahnung, was man diesen Zeitgenossen aus astrologischer Sicht so allgemein nachsagt und was mich und die anderen Gliederfüßer möglicherweise charakterisiert. Ist auch völlig egal – ich kann es eh nicht ändern. Aber die tägliche Prophezeiung interessiert mich dann doch. Vielleicht ist ja etwas Hübsches zu erwarten?

Der Ausblick auf den gestrigen Tag hörte sich vielversprechend an: „Ihre Ideen bringen Geld.“ Auf geht’s! Am Abend musste ich dann ernüchtert feststellen, dass ich zwar viele Ideen umgesetzt hatte (Schuhe kaufen, mit den Kollegen am Mittag ins Bistro gehen, das Fahrrad aus der Werkstatt abholen) – aber dass mich all das nur Geld gekostet hat. Wie immer eigentlich.

War also der Blick in die Sterne herbstlich vernebelt? Keineswegs, muss ich leider einräumen. Mein Horoskop hatte sehr wohl recht: Denn anderen Leuten haben meine Ideen durchaus Geld gebracht! Das muss man den Astrologen lassen: Clever formulieren (und mit dieser Idee selbst Geld verdienen) – das können sie ja.