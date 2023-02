Ey Bundeswehr, das geht doch griffiger

Wer häufig mit Behörden arbeitet, bekommt es zwangsläufig auch mit Abkürzungen zu tun. Gerade für Vielschreiber wie Journalisten ist es äußerst dankbar, dass etwa der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz verhältnismäßig knackig mit NLWKN abgekürzt werden kann. „Ennellwehkaenn“, das geht auch noch gut über die Lippen. Anders bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, kurz: NLStBV. Und wer sich andersrum erschließen will, was sich hinter der umständlichen Konsonantenreihung verbirgt, muss auch noch Fantasie oder gutes Fachwissen mitbringen.

Mit der Panzerhaubitze schießt den Vogel in Sachen Abkürzungen aber die Bundeswehr ab. Wer sich an eine der zahlreichen Pressestellen des deutschen Militärs wenden will – etwa weil in der Nachbarschaft eine Übungsfliegerbombe gefunden wurde (die GN berichteten) – bekommt es mit abenteuerlichen Buchstabenkombinationen zu tun, wie eine öffentliche Kontaktliste mit Telefonnummern und E-Mail-Adressen zeigt. Sie haben eine Frage an das Presse- und Informationszentrum des Territorialen Führungskommando der Bundeswehr? Schreiben Sie eine E-Mail an TerrFüKdoBwPIZ@. Oder brauchen Sie Infos vom Dezernat Informationsarbeit der Führungsakademie der Bundeswehr? Melden Sie sich via FueAkBwDezInfoA@.

Man sollte sich ein Beispiel an den Seestreitkräften nehmen. Die Erreichbarkeit ist naheliegend wie griffig: marine@. Solange aber kein U-Boot im Vechtesee strandet oder Ähnliches, haben GN-Redakteure davon wohl wenig.