Essen mit Hintergrund

Hmmm, dieses Essen riecht bei der Zubereitung schon köstlich! Heute gibt es Mafé. Das Rezept für das cremige und gewürzige Mahl stammt ursprünglich aus Senegal und habe ich eher zufällig entdeckt. Über die Republik Senegal weiß ich ehrlich gesagt nicht viel. Nur, dass es in Westafrika liegt. Leider weiß ich auch nicht, wie die Hauptstadt heißt. Hier könnte mir bestimmt Moritz weiterhelfen. Der neunjährige Veldhausener hat mir nämlich erst kürzlich eindrucksvoll gezeigt, dass er fast sämtliche Hauptstädte der Welt auswendig kann. Das hat der künftige Viertklässler aber nicht unbedingt in der Schule gelernt, sondern zu Hause, hatte mir seine Mama verraten. An zwei Stellen im Haus hat die Familie jeweils eine große Weltkarte hängen. Und so konnte sich der Neunjährige die verschiedenen Länder und ihre dazugehörigen Hauptstädte aus eigenem Interesse immer mal wieder einprägen. Wie zum Beispiel Costa Rica: San José; Irak: Bagdad; Kanada: Ottawa oder Thailand: Bangkok. Hätten Sie‘s gewusst? Die Hauptstadt von Senegal heißt im Übrigen Dakar.

Damit ich das nächste Mal mit Moritz‘ Wissen mithalten kann, hänge ich mir jetzt eine Weltkarte in die Küche. Dann kann ich nicht nur mit Ländern und Hauptstädten punkten, sondern bei meinen Gästen auch gleich mit dem jeweiligen Nationalgericht glänzen.