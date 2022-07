Es trifft immer die anderen

Kennen Sie Paragraf drei des Kölschen Grundgesetzes? Bestimmt. Nach den Regeln „Et es wie et es“ (Es ist eben wie es ist) und „Et kütt wie et kütt“ (Es kommt eben wie es kommt) folgt der bekannte Grundsatz „Et hätt noch immer jot jejange“ (Es ist noch immer gut gegangen). Daran musste ich vor Kurzem denken, als der Sturm unser Haus malträtierte. Denn: Auf den Dachschaden war ich ehrlicherweise nicht vorbereitet. Warum auch? Es trifft ja immer die anderen – dachte ich zumindest. Et hätt noch immer jot jejange eben.

Irgendwie ist man komischerweise ja immer der Ansicht, dass irgendwelche Katastrophen, Beschädigungen oder sonstige Zwischenfälle nur die anderen erwischen. In der Psychologie wird das Unterschätzen eines Risikos so weit ich weiß als optimistischer Fehlschluss bezeichnet. Mit Blick auf Paragraf drei der rheinischen Denkweise könnte man also auch vom kölschen Fehlschluss sprechen. Im Falle des Sturms hätten wir den Schaden nicht verhindern können. Er hat aber mal wieder gezeigt, dass man ruhig mal darüber nachdenken sollte, was denn alles so passieren und wo man hier oder da eventuell vorbeugen kann.