Es sind auch andere Wege möglich

Meinen letzten Urlaub habe ich weitestgehend mit Lektüre von Zeitung oder Buch auf Balkonien verbracht, mit Blick auf die Vechte. Dabei fiel mir auf, dass sich bei vielen Tretboot- oder Kanufahrern an einer bestimmten Stelle Irritation breit macht. Es handelt sich dabei um die erste Fußgängerbrücke direkt nach der Bentheimer Torbrücke in Richtung Vechtesee. Dort befindet sich rechter Hand ein quergesetztes Mehrfamilienhaus, unter dem sich auch ein von der Vechte abzweigender Wasserlauf befindet. Ob dieser mit einem Kanu oder Tretboot zu befahren ist, führt hin und wieder auch zu erregten Diskussionen. Manche beharren auf der Meinung, dass das nicht möglich sei, andere, dass das doch möglich sei, und nicht wenige zucken mit der Schulter, entweder weil sie es nicht wissen, keinen Streit wollen oder auch keine Meinung dazu haben. Ihnen allen kann ich nun bestätigen, dass es möglich ist, unter dem Haus dem künstlich angelegten Wasserlauf zu folgen. Er führt durch Klein-Venedig und erlaubt manch schönen Blick auf das dortige zum Teil idyllisch gelegene Wohngebiet. Und von dort gelangt man auch wieder Richtung Vechtesee in sicheres und vor allem bekanntes Fahrwasser. Ich hoffe, dass ich mit diesem „Guten Morgen“ manche Irritation über die Wasserwege in der Nordhorner Innenstadt aus dem Weg räumen konnte.