Es lebe die Currywurst!

Die Currywurst gehört trotz des Trends zur fleischlosen Ernährung immer noch zu den Lieblingsgerichten der Deutschen. Das Geheimnis einer guten Currywurst ist natürlich die würzige Soße. Dass manche Fanatiker selbst vor dem Diebstahl einer großen Menge von Currywurstsoße nicht zurückschrecken, vermeldete vor Kurzem die Polizei. Einer Zeugin war in Ahaus ein Unbekannter mit zwei Eimern voller Currywurstsoße aufgefallen. Der mutmaßliche Dieb hatte die Soße wohl aus einem Metzgerei-Lager gestohlen. Der Currysoßen-Freund hat seine Beute nach seiner frevelhaften Tat in einen Pick-up verfrachtet und ist einfach davongefahren. Wer also demnächst mehr Currywurstsoße als sonst vorgesetzt bekommt, sollte ernsthaft darüber nachdenken, sich mit der Kriminalpolizei in Ahaus in Verbindung zu setzen, denn die Soße könnte aus einem Diebstahl stammen, stellte eine Kollegin lakonisch fest.