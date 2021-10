Es lebe das Dessert

Himbeereis zum Frühstück aßen einst die Schlagerbarden Hoffmann & Hoffmann, obwohl das Speiseeis eigentlich ein klassischer Nachtisch ist. Heute, am 14. Oktober, ist das jedoch ausdrücklich erlaubt - ob Pudding, Kuchen, Tiramisu oder die in der Grafschaft besonders beliebte Herrenspeise: Heute darf man beim Nachtisch mal ausgiebig zuschlagen, denn heute ist der Nationale Tag des Desserts. Statt Auflauf, Nudeln, Schnitzel oder Gemüse darf an so einem Feiertag auch gerne mal etwas Süßes als Hauptmahlzeit auf den Tisch. Seien wir ehrlich: Auch wer sich überwiegend gesund ernährt, freut sich doch auf die kleine Sünde nach dem Hauptgang. Und wer mal etwas völlig Verrücktes machen will, darf sich heute gerne auch zum Frühstück eine Packung Himbeereis reinziehen.

Fotostrecke / Autorenportraits der GN Lokalredaktion. Jonas Schönrock © Westdörp, Werner

Dringend abraten möchte ich in diesem Zusammenhang allerdings davon, auf einen anderen Gedenktag einzugehen, der heute ebenfalls im Kalender steht: Der „Iss ein mit Schokolade überzogenes Insekt Tag“. Kein Witz, auch dieser Tag wird heute begangen und soll die ganz Mutigen unter uns dazu bringen, diese ungewöhnliche Mahlzeit einmal auszuprobieren. Auch wenn zum Beispiel Heuschrecken gute Eiweiß- und Vitaminlieferanten sein sollen, bevorzuge ich meine Schokolade doch eher insektenfrei und ungesund. Da nehme ich schon lieber Bauchschmerzen nach einem morgendlichen Eis-Verzehr in Kauf - samt Ohrenschmerzen durch die entsprechende Beschallung.