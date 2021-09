Es könnte doch so einfach sein

Es klingt ja so simpel: Verspürt man den Wunsch nach einer Spülmaschine, sucht man sich eine aus, bestellt, bezahlt und bekommt sie geliefert. Meine bittere Realität sieht leider anders aus.

Spülmaschine Nummer eins ist beim Einzug bereits in der Wohnung, allerdings ein ziemlich alter Knochen, der nicht funktioniert. Nummer zwei ist ein neu aufbereitetes Gerät aus zweiter Hand. Die will allerdings nicht so gern dreckiges Geschirr sauber spülen, also muss sie leider wieder gehen. Als Nächstes folgt dann eine Bestellung im Internet. „SpüMa“ Nummer drei lässt mich neu hoffen und ist schnell geliefert. Leider dürfen die Herren vom Lieferservice sie nicht einbauen, da keine Steckdose, sondern lediglich ein offener Stromanschluss vorhanden ist. Schade aber auch, so versperrt sie erst einmal ein paar Tage den Weg durch die Küche, bis auch dieses Problem gelöst ist. Endlich eingebaut und angeschlossen, fällt auf: Sie passt nicht hundertprozentig in ihre Höhle und hat keine Blendleisten dabei. Beim Online-Service sind weder diese noch ihre Ersatzteile mehr zu haben. Gut, Reklamation. Es wird kulanterweise eine Neue geliefert.

„SpüMa“ Nummer vier kommt an, passt, funktioniert – aber quietscht?! Die Dame im Service meint nur: „Dann holen Sie sich besser eine Neue, noch geht es ja.“ Einige Tage und 20 SMS vom Lieferdienst mit variierenden Zeitfenstern später soll Spülmaschine Nummer fünf heute ankommen. Drücken Sie mir die Daumen!