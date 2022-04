Es ist so still, es muss bald Ostern sein

Woran ich merke, dass Ostern vor der Tür steht? Es ist ruhig geworden, fast gespenstig still in der Grafschaft. Das liegt allerdings nicht an der beginnenden inneren Einkehr. Nein, die bevorstehenden christlichen Feiertage in Kombination mit Schulferien führen zu einer Art von Urlaubs-Exodus, der Büros vereinsamen lässt und jede Menge freier Parkplätze hervorbringt.

Beispiel? Am Montagmorgen fuhr ich auf dem Weg zur Arbeit wie üblich auf die Kreuzung von Euregiostraße und Ootmarsumer Weg in Nordhorn zu, das ist die mit dem Blitzer hinter der Ampel. Doch die Lichtzeichenanlage hatte den Geist aufgegeben, was normalerweise ein vorsichtiges Herantasten und Überqueren der Kreuzung erfordert. Blick nach links, Blick nach rechts: Doch da war kein anderes Auto, nicht einmal wartende Radfahrer oder Fußgänger kamen in Sicht. Es hatte offenbar auch niemand die Polizei verständigt.

Eine große Nordhorner Kreuzung ohne Ampelsteuerung – und keinen hat es gekümmert. Ich dachte, das gibt es nur einmal im Jahr – und verspürte stille Freude vor den Festtagen.