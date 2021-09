Es hat sich ausgebaumelt

Ich bin dann mal wieder da: Der Urlaub und die Ferien sind vorbei, der Alltag hat uns wieder. Viele von uns konnten in den vergangenen Wochen die Seele baumeln lassen, in der Sonne liegen (so sie denn zu sehen war), ein gutes Buch lesen oder einfach mal ausgiebige Spaziergänge oder eine Radtour unternehmen – schön war’s. Nun aber hat es sich ausgebaumelt. Immerhin: Mit jedem Tag bei der Arbeit oder in der Schule nimmt die Spanne bis zur nächsten Pause ab – schließlich gilt: Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub.

Auch dieses Mal haben sich in der freien Zeit wieder die alten Regeln bewahrheitet: Wenn man im Urlaub einen Hänger hat, dann ist das ein untrügliches Zeichen dafür, dass man wirklich herunterfährt. Außerdem wichtig: Wenn möglich, sollte man im Urlaub wegfahren, denn zu Hause werkelt man unweigerlich vor sich hin. Da bleibt das Buch in der Ecke liegen und man greift zu Farbe und Pinsel, schneidet Büsche oder erledigt andere (vermeintlich) hoch wichtige Dinge.

Wie rastlos wir bisweilen sind, wurde mir klar, als ich argwöhnisch die wuchernden Zipfel an der Hecke unseres gemieteten Feriendomizils an der Nordsee beäugte und den Drang verspürte, den langen Trieben zu Leibe zu rücken. Wahnsinn! Gut, dass keine Heckenschere in Sicht war. So ging’s einfach nur an den Strand: Seele baumeln lassen.