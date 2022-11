Erschreckende Erkenntnisse

In der Regel benötigt man ja nach einem zweiwöchigen Urlaub einige Tage, um sich im Job wieder zu akklimatisieren. Man lässt es erst einmal etwas ruhiger angehen, informiert sich bei den Kollegen, was so alles passiert ist, arbeitet seine E-Mails ab, die in der Zeit eingetroffen sind.

Es gibt aber auch Berufsfelder, da ist man sofort am ersten Arbeitstag wieder voll drin. Auch als Journalist holt einen das Tagesgeschehen meist schneller ein, als einem lieb ist - mit teilweise erschreckenden Auswirkungen. Wenn man, so wie ich, auf dem Nachhauseweg im Auto bemerkt, dass einem das Telefonheadset noch um den Hals hängt, dann ist das definitiv ein Zeichen dafür, dass man eigentlich schon längst wieder urlaubsreif ist.