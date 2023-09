Ernte-Dankbarkeits-Segen

Müde und etwas atemlos stehe ich an der Supermarktkasse. Es ist Samstagabend, mir ist im letzten Moment eingefallen, dass ich total vergessen habe, einkaufen zu gehen. Was eine Familie mit drei Kindern so braucht, stapelt sich vor mir auf dem Förderband, gefühlt meterweise.

Vor mir ein älterer Herr, der etwas nervös wirkt. Er wippt von einem Fuß auf den anderen, wirkt unsicher. Ich schaue, was er einkauft. Zu so später Stunde. Vielleicht hat auch er etwas Wichtiges vergessen? Brot vielleicht oder Butter? Eine Zutat für das Mittagessen am Sonntag? Kocht der überhaupt selbst? All diese Gedanken gehen mir durch den Kopf, während ich versuche hinter meinen eigenen Einkaufsbergen einen Blick auf seinen Einkauf zu erhaschen. Es ist: Eine Packung Kekse. Von der besten Sorte. Fast stolz fährt dieser ausgewählte Artikel Richtung Kasse.

Dafür also ist er extra noch mal losgegangen. Für eine Packung Kekse. Ich betrachte den ehemals durchtrainierten Mann vor mir, der nicht stillstehen kann, während wir gemeinsam an der Kasse warten. Mein Kopfkino rattert weiter. Vielleicht bekommt er morgen Besuch? Vielleicht überraschend? Vielleicht sogar romantisch? Kommt daher seine Unruhe? Ist er aufgeregt? „Lieber Gott, ich bitte dich, dass er diese Kekse nicht allein essen muss“, denke ich unwillkürlich. In Gedanken schicke ich ihm noch einen Segen hinterher, während er bezahlt und dabei fast sein Rückgeld fallen lässt.

Unsere Blicke kreuzen sich, wahrscheinlich habe ich ihn zu sehr angestarrt. Er strahlt mich an. „Schönes Wochenende!“ wünscht er mir. Gesegnet gehen wir beide mit unserem Einkauf heim.

Er geht mir tagelang nicht aus dem Kopf. Gesegnet fühle ich mich. Dankbar für die Fülle in den Supermarktregalen in unserem Land und immer wieder auch in meinem Kühlschrank. Dankbar auch für Begegnungen. Und vor allem für Menschen, mit denen man seine Kekse teilen kann.

Anne Noll ist Pastorin der ev.-luth. Kirchengemeinden der Niedergrafschaft

