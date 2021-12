Erdbeeren mit Kick

Unseren Garten liebt nicht nur meine Familie, sondern ihn lieben auch allerlei heimische Vögel. Amseln, Rotkehlchen, Grünfinken, Spatzen und – leider – dicke Ringeltauben brüten hier fröhlich bei warmen Temperaturen. Jetzt, wenn’s schön kalt ist, tummeln sie sich an den Futterstellen. Ihre Dankbarkeit uns gegenüber fürs Futter zeigen sie mit lustigem Gezwitscher und klebrigen Hinterlassenschaften auf dem Rasen.

Eine Kohlmeise hängt allerdings nicht nur am Futterplatz rum, sondern auch häufig in meinem Hochbeet für Erdbeerpflanzen. Obwohl diese im Moment keine Früchte tragen, pflege ich sie trotzdem mit einem ganz speziellen Dünger: Kaffeeprütt. Ich versuche nämlich seit mehr als einem Jahr, Erdbeeren mit einer leichten Kaffeenote zu züchten. So zumindest mein Wunsch. Es hat mit dieser Methode – Sie können es sich gewiss denken – bislang nicht geklappt.

Wenn ich so darüber nachdenke, ist es mir zwar bisher nicht gelungen, Koffein-Erdbeeren zu züchten, dafür aber eine Meise auf den Kaffeegeschmack zu bringen – die sich täglich ihren persönlichen Kaffeeprütt-Kick gönnt. Das ist doch auch schon mal was!