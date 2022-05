Entscheidend ist nicht nur auf’m Platz

Also, ich mag ja nette Menschen. Leute, mit denen man sich gut unterhalten kann – auch wenn man sie überhaupt nicht kennt. Was ich nicht mag? Genau das Gegenteil halt. Am Wochenende habe ich mal wieder eine ganze Menge netter Leute bei einem Stadionbesuch und auf dem Weg dorthin kennengelernt – Daniel zum Beispiel, Mille, Stefan oder auch mein Busnachbar Henning. Und dann war da noch die nette junge Frau, die mir in der Schlange am Getränkestand der Arena auf einmal ein Foto von mir anbot. „Ein Foto, was für ein Foto?“, fragte ich etwas konsterniert. Es stellte sich raus, dass Johanna – so der Name der jungen Frau aus Wien – mit ihren beiden männlichen Begleitern direkt hinter uns stand und unsere Dreiergruppe beim Schuss mit der Polaroid-Kamera in die Arena mit abgelichtet hatte. Sportlich war die Welt zu diesem Zeitpunkt noch in Ordnung, mein Verein führte 2:0 – alles prima. Eine Stunde später sah das zwar anders aus, das Spiel war verloren und der Traum vom Aufstieg ausgeträumt. Egal. Am Abend habe ich mich gern an viele nette Gespräche mit ganz unterschiedlichen Leuten erinnert. Entscheidend ist eben doch nicht nur auf’m Platz.