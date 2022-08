Elektronische Handfessel

Sie sollte etwas Entspannung bei voller Achtsamkeit bringen. Aber inzwischen fühle ich mich getrieben von meinem digitalen Uhrwerk. Smartwatch nennt sich das Gerät und es triezt, fordert und nervt. Morgens, beim Anlegen des Armbandes, motiviert mich meine Uhr noch. „Prima Start“, meldet der Überwachungsapparat nur Sekunden, nachdem er meinen Puls oder sonst was zu fühlen scheint. Im Laufe des Tages wird die Uhr schon strenger mit mir: „Aufstehen“ fordert sie, wenn es mir angeblich an Bewegung mangelt. Irgendwann signalisiert mir das Messgerät für sämtliche Lebenslagen „ich könne es noch schaffen“. Tja und dann habe ich die Uhr geschafft – Akku leer noch vor der Tagesschau. Dann kehrt endlich Ruhe ein. Kein Summen und Brummen mehr am Handgelenk. Und daran schnalle ich die Smartwatch nur noch selten. Stattdessen übe ich mich jetzt in mehr Achtsamkeit. Mit bewussten Blicken auf meine „Analog-Watch“. Ach, wie entspannt es sein kann, auf den Zeiger zu blicken, während die Zeit davon rinnt.