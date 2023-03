Zwar hat Oberostfriese Otto Waalkes ihm 2021 musikalisch neues Leben eingehaucht, aber das Original kennen wohl nur die Älteren: Catweazle, der schrullige, ziegenbärtige Hexenmeister aus dem Jahre 1066, den einer seiner missglückten Zaubertricks ins England der 1960er-Jahre katapultierte. Catweazle, gespielt vom Schauspieler Geoffrey Bayldon, war ab 1970 amüsanter Titelheld einer 26-teiligen Fernsehserie.

Sein Running-Gag war der Elektrik-Trick: An, aus, an, aus, an, aus. Der Mittelaltermagier konnte nicht fassen, dass er mit einem Klick das Licht zum Leuchten bringen konnte. Nicht witzig? Doch, in den 1970er-Jahren fand Catweazles urkomischer Elektrik-Trick zigtausend Nachahmer bei jeder Gelegenheit.

Wie beim Elektrik-Trick kam ich mir vor, als ich unlängst mein Elektroauto an einer Autobahn-Ladesäule laden wollte. Laden ja, aber wie? RFID-Karte vorhalten? Hab ich nicht. Was tun? Der Tankwart an der Raststätte wusste vom Stromzapfen noch weniger als ich. Er konnte mir nicht helfen. Aber mit ein wenig Nachdenken entzauberte ich den Elektrik-Trick.

Schwieriger wurde es an der nächsten Säule. Laden kein Problem. Aber dann gab die blöde Säule den Ladestecker nicht wieder frei. Mein E-Flitzer klebte am Kabel, nichts zu machen. Hab ich halblaut was von Elektrik-Trick vor mich hingemurmelt? Jedenfalls lächelte der freundliche E-Fahrer an der Nachbarsäule. Der hatte dasselbe Problem – und eine Notfallnummer. Unter der meldete sich kein Bot, sondern eine freundliche Dame aus Berlin. „Da ist wohl die Netzverbindung ausgestiegen“, flötete sie ins Telefon – und löste mit einem Elektrik-Trick aus der Ferne Stecker und Problem.

Catweazle hätte gejubelt vor Freude.