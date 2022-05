Eiszeit im Mai

Heute beginnt die kurze Herrschaft der Eisheiligen. Traditionell eröffnet Mamertus den Reigen der frostigen Fünf. Es folgen Pankratius, Servatius und Bonifatius, bevor sich das Quintett am Sonntag mit der Kalten Sophie verabschiedet. Ob die Eismänner und -frau in den kommenden Tagen tatsächlich mit einem plötzlichen Kälteeinbruch aufwarten, darf bei den aktuell herrschenden sommerlichen Temperaturen jedoch bezweifelt werden. Vielmehr sieht es danach aus, als würden die Fünf sich in diesem Jahr eine kleine Auszeit gönnen und das Zepter einfach an andere Eisexperten weiterreichen. Die liefern ihre Eiskristalle allerdings nicht als Bodenfrost, sondern in Form von schmackhaften, cremigen Kreationen - für Abkühlung von innen.