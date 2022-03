/ Lesedauer: ca. 1min New York Eislaufbahn am Rockefeller Center wird Rollschuhbahn

In den Wintermonaten besuchen Hunderttausende die Schlittschuhbahn am Rockefeller Center. In diesem Jahr wird sie in den Sommermonaten zur Rollschuhbahn umgebaut - das erste Mal seit rund 80 Jahren.

© Benno Schwinghammer/dpa Die Schlittschuhbahn am Rockefeller Center in New York ist weltberühmt. Foto: Benno Schwinghammer/dpa

Von dpa