Einsatz für den Ghostbuster

Immer im Frühjahr treibt es wieder sein Unwesen in der Fußball-Bundesliga - das Abstiegsgespenst. Geisterstunde ist meist samstags ab 15.30 Uhr in den Stadien der Republik. Besonders wohl zu fühlen scheint es sich in den vergangenen Jahren in den Arenen in Gelsenkichen, Berlin oder Stuttgart, wurden dort zuletzt doch immer wieder sogenannte Gruselkicks der heimischen Teams angeboten. Natürliche Feinde hat das Abstiegsgespenst nur sehr wenige. Als wahrer „Ghostbuster“ hat sich in seiner langen Karriere allerdings der oft als Magier betitelte Trainer Felix Magath erwiesen, der zuletzt in der vergangenen Saison das Abstiegsgespenst aus dem Berliner Olympiastadion erfolgreich vertrieben hat. Medizinbälle sollen dabei eine wichtige Rolle gespielt haben, angeblich hallen die Schmerz-Schreie des Geistes noch immer durch die Katakomben der Arena. Derzeit wartet der Magier noch auf einen neuen Auftrag. Doch der kommt bestimmt.

Vielleicht auch in der 2. Bundesliga? Dort treibt offenbar seit Jahren auch ein Aufstiegsgespenst sein Unwesen, vor dem insbesondere der Hamburger SV riesige Angst zu haben scheint. Ob es in diesem Jahr endlich mit der lang ersehnten Rückkehr in Liga 1 klappt? Vielleicht braucht auch der HSV nur einen echten „Ghostbuster“ auf der Bank.