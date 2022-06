Das ist mir lange nicht mehr passiert. Ich saß wartend im Kurzurlaub auf einer Parkbank und wurde von einer fremden Frau angesprochen. Nein, nicht was sie jetzt denken. Eine Überschrift in der Zeitung mit den großen Buchstaben, regte sie zum lauten Nachdenken an. Darin war zu lesen, dass jeder sechste aus finanziellen Gründen auf eine Mahlzeit verzichten müsste. Die jungen Frauen sollten einfach die Preise vergleichen und nach Angeboten suchen, dann wäre das kein Problem, meinte die reifere Dame. Meine Einwände blieben ungehört. Stattdessen holte die Frau zu einem Parforceritt durch ihr Leben aus. Ich erfuhr, dass sie Witwe ist, eine gute Rente bezieht, einen Sohn hat, der weit von ihr entfernt lebt, bei der Polizei arbeitet und auf seiner Dienststelle Zeit findet, günstige Zugtickets für sie zu buchen. Außerdem wolle sie nach zwei Jahren Fahrabstinenz ihr Auto, ein SUV, das gut in Schuss ist, verkaufen. Ich hatte weder Interesse, ein Auto zu kaufen, noch über Lebensmittelpreise und Fahrscheine zu reden, und war erleichtert, als meine Frau ihren Einkauf beendet hatte und mich erlöste.

Zwei Tage später sah ich die Frau wieder auf einer Bank sitzen, diesmal hatte sie ein Paar in ein Gespräch verwickelt, das vermutlich einen ähnlich einseitigen Verlauf nahm. Nun tat mir die Frau nur leid, suchte sie in ihrem Urlaub offensichtlich für ein paar Minuten Zuhörer oder Gesprächspartner, um nicht allein zu sein. Einsamkeit ist ein hartes Los.