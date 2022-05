Einmaleins der Schützen

Viele Männer, gekleidet in grünen Uniformen, adrett mit Hut und Anstecknadel in Feierlaune – und mein Bruder und ich mittendrin. Er hatte mich wenige Stunden zuvor gefragt, ob ich nicht als seine Begleitung für meine kranke Schwägerin einspringen könnte. Na klar, ich weiß doch, wie sehr er das Schützenfest liebt.

Ich bin hingegen nicht so firm, was die Traditionen angeht. Ich kenne zwar die Abläufe – schließlich war ich schon häufiger bei einem „Fest des Jahres“ – aber eben fast immer als Reporterin, nicht als Besucherin. Das fiel den anderen Schützen und deren Begleiterinnen prompt an der Wahl meines Schuhwerks auf. Und auch mir wurde schnell klar, ich brauche Tipps: Wann kann man sich am besten die Pommes kaufen? Wann kann man kurz und unauffällig verschwinden?

Zum Glück hatten mich alle schnell unter ihre Fittiche genommen. So haben die Schützen auch mit ihrer Hilfsbereitschaft und der anschließenden Party den Vogel abgeschossen.