Einmal zu viel Gefühl

Vorbei die Zeiten, in denen das dunkle Lebenselixier morgens schnell, schnell aus der Pad-Maschine in den Becher floss. Alles unter einem halben Liter Kaffee galt in Studentenzeiten als Mundspülung.

Inzwischen hat sich das Kaffeetrinken kultiviert. Der erste am frühen Morgen – der zum Wachwerden und in den Tag gleiten – läuft aus dem Vollautomaten (auch Höllenmaschine genannt) in die Tasse. Anschließend, beim Frühstück, kommen dann die frisch gemahlenen Bohnen und der Porzellan-Filter zum Einsatz.

Jüngst wurde das Equipment um eine italienische Espresso-Variante erweitert. Handhabung: „Viel Pulver einfüllen, andrücken, Wasser aufgießen und auf der Herdplatte erhitzen“, lautete die Gebrauchsanweisung. „Am besten machst Du das nach Gefühl“, wurde im Nebensatz ergänzt.

Gesagt, getan. Das Getränk brodelte munter vor sich hin und wurde dann als schwarz-braun gefärbte Kostprobe in winzig-kleinen Tässchen serviert. Mit einem Genussfaktor, der sich allerdings in sehr engen Grenzen hielt. Die Konsistenz: mehr fest als flüssig. Kurzum: Geeignet, um Tote wieder zum Leben zu erwecken, ungeeignet allerdings zur entspannten Stärkung.

Merke: Zu viel Gefühl am frühen Morgen ist zumindest bei der Kaffeezubereitung kontraproduktiv.