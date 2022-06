Einkaufen leicht gemacht

Wer kennt das nicht? Auf dem Weg in den Feierabend müssen noch einmal kurz die nötigsten Dinge eingekauft werden, die dem Kühlschrank noch fehlen, aber für das Abendessen dringend gebraucht werden. Lästig, aber notwendig. Schlimmer ist nur, wenn am Samstag der große Wocheneinkauf ansteht und gefühlt die halbe Stadt durch die Obst- und Gemüsegänge streift, um die letzte reife Avocado zu erwischen. Ich habe für mich jetzt Abhilfe geschaffen, denn zum Glück bieten inzwischen einige Geschäfte einen Abholservice an – das bedeutet, ich kann einfach von zu Hause auf dem Sofa per App einkaufen. Keine überfüllten Gänge, kein ewiges Warten an der Käsetheke und keine langen Schlangen an der Kasse. Find ich gut! Das Einzige, was einem fehlt: das Einkaufserlebnis und die Inspiration vor Ort. Allerdings bleibt dann auch der ein oder andere Spontankauf aus, was für den Geldbeutel sogar besser ist.