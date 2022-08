Einfarbig blau

Es muss vor gut 30 Jahren gewesen sein, als ich während eines Ausflugs mit einer Jugendgruppe nach Köln im Museum Ludwig staunend vor dem Kunstwerk „Monochrome Bleu“ von Yves Klein stand. Der Titel dieses Bildes bringt den Inhalt ziemlich genau auf den Punkt. Die Leinwand ist: blau, einfach komplett blau. Nichts anderes. Blau. „Das schaffe ich auch noch“, habe ich damals gedacht und schon eine imposante Karriere in der Kunst vorausgesehen. Daraus wurde nichts. Ich bin nicht einmal besonders kunstinteressiert, auch wenn ich während meines Studiums noch einige Male das Museum direkt neben dem Dom besucht habe. Nach vielen Jahren Unterbrechung war ich jetzt wieder dort – und habe mich vor allem auf das einfarbig blaue Klein-Bild gefreut. Das Werk strahlt tatsächlich eine besondere Faszination aus, die Intention des Künstlers allerdings erschließt sich mir immer noch nicht ganz. Trotz ausführlicher Erläuterung des Audioguides. Aber das geht mir bei anderen Exponaten genauso. Ich denke zum Beispiel an zwei alte Bügeleisen, die mitten in einem Raum einfach auf dem Boden stehen. Dieses Kunstwerk ist noch viel skurriler als eine blaue Leinwand.