Einfach weniger ägern

Wie kann man mit Ärger „lösungsorientiert“ umgehen und ihm „eine Grenze setzen“? Wie kann man „einen kühlen Kopf bewahren“ und „mit Ärger und Groll effizienter umgehen“? Eigentlich ist das „man“ in den Fragen falsch formuliert, denn die Veranstaltungen, die der Landkreis Grafschaft Bentheim regelmäßig zu diesen Themen organisiert, richten sich in erster Linie an Frauen. Ob sich Graschafterinnen einfach mehr ärgern und was passiert, wenn ein Mann an den vornehmlich online abgehaltenen Seminaren mitmacht, hab ich noch nicht recherchiert.

Grundsätzlich ist es ja eine gute Sache, die Ärger-Energie für andere – sinnvollere Dinge – zu nutzen. Aber oftmals kann ich nicht anders und rege mich auf. Vielleicht gibt es ja bald eine zweite Veranstaltungsreihe, die sich an die „Gegenseite“ richtet. „Wie gehe ich meinen Mitmenschen nicht auf die Nerven?“ und „Einfach mal die Klappe halten“ könnte ich mir als Titel da gut vorstellen.