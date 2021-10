Was für ein Tank-Typ sind Sie? Typ A, der einfach zur nächsten Zapfsäule fährt, den Rüssel reinsteckt, laufen lässt und bezahlt? Oder Typ B, der aus dem Kraftstoffnachschub eine Wissenschaft macht (nur eine bestimmte Marke einfüllen, Preise vergleichen und nur zu bestimmten Tageszeiten tanken)?

Ich muss zugeben: Bislang war ich ganz klar Typ A – einfach nur den Rüssel rein. Zwar fahren wir ohnehin viel Fahrrad, angesichts der explodierenden Spritpreise habe aber auch ich jetzt angefangen und mache mir mehr Gedanken beim Tanken. Dazu gehört ein kleiner Helfer auf dem Smartphone, der mir beim Vergleichen der Spritpreise der umliegenden Tankstellen hilft – praktisch! Außerdem lote ich gerade aus, ob es tatsächlich so ist, dass die Spritpreise in den Abendstunden niedriger sind als am Anfang des Tages. Ganz sicher ist allerdings eines: Am meisten lässt sich sparen, wenn das Auto stehen bleibt. Und das schont ja auch nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt!