Einfach mal ohne Handy diskutieren

Wie und wo wachsen Ananas? Diese Frage beschäftigte uns vor Kurzem und brachte durchaus interessante Ansätze hervor. Ich zum Beispiel behauptete im Brustton der Überzeugung, dass die tropischen Früchte natürlich an etwas Palmenähnlichem wachsen – ist doch klar. Nicht weit davon entfernt war jemand anderes, der auf Bäume tippte. Meine Frau meinte, dass sie am Boden gedeihen. Noch bevor der Austausch so richtig begonnen hatte, war er aber auch schon wieder beendet, denn die Dame des Hauses griff flugs zum Diskussionskiller – das Handy. Es dauerte vielleicht zehn Sekunden und die Suchmaschine lieferte die Antwort: „Die Ananas ist eine ausdauernde, krautige Pflanze. Sie wächst terrestrisch, wurzelt also im Boden.“ Na toll – jetzt war der Drops gelutscht – nächstes Thema bitte.

An Weihnachten kommen wir wieder mit vielen Leuten zusammen und diskutieren wahrscheinlich auch über allerlei Dinge. Mein Vorschlag: Lassen wir den Diskussionskiller dabei doch einfach mal außen vor und reden uns mal wieder so richtig schön die Köpfe heiß. Ich wünsche ein frohes Fest – und anregende Gespräche.