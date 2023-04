Einer lügt

Zugegeben, mein Auto hat schon bessere Tage erlebt. In seinen 22 Jahren sind die Vorbesitzer nicht immer pfleglich mit ihm umgegangen. Trotzdem, oder gerade deshalb, hege und pflege ich mein kleines Schrottmobil – wie ich es liebevoll nenne – umso mehr.

Auch am Wochenende war ich wieder unterwegs. Auf der niederländischen Landstraße fuhr ich mit 80 km/h meinem Vordermann hinterher, ganz so, wie es das Tempolimit vorschreibt. Das dachte ich zumindest, bis ich an einer Tafel vorbeikam, die die gefahrene Geschwindigkeit anzeigt. 72 km/h und ein lachender Smiley blitzten da auf, als ich über den Sensor fuhr. „Das kann doch nicht sein“, dachte ich mir und vergewisserte mich mit dem Blick auf den Tacho: Der Zeiger stand weiterhin auf der kleinen 80.

Eine von beiden Anzeigen lügt also. Vielleicht ist das Schild einfach falsch eingestellt. Oder mein Auto zeigt ein weiteres Anzeichen von Altersschwäche.